'çArşı'nın yengesiydi! Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'in eski eşi meğer...

Ramo, Diriliş Ertuğrul ve Kanunsuz Topraklar dizileriyle ekranlarda boy gösteren Esra Bilgiç'in bir dönemler evli olduğu isim, Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı.

Ekranların yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i olarak izleyicisiyle buluşan Esra Bilgiç, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak ediliyor.

Bilgiç'in hayatına dair detayları araştıranlar, dikkat çeken bir bilgiyle karşılıyor.

Şimdilerde yalnızlığın tadını çıkaran güzel oyuncu, bir zamanlar gönlünü ünlü bir futbolcuya kaptırmıştı.

29 yaşındaki Bilgiç'in eski eşi merak konusu oldu.

ESRA BİLGİÇ GÖKHAN TÖRE AŞKI

Esra Bilgiç, 2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile hayatını birleştirdi.

Büyük bir aşkla evlenen çiftin mutluluğu 2 yıl sürdü.

Çifçeği burnunda çift, Haziran 2019'da 10 dakika süren duruşma ile boşandı.

Çiftin boşanma nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeninin altındaki sebebin ise aldatma olduğu iddia edildi.

2020 yılında mimar Buket Töre ile evlenen Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz yıl ilk kez babalık heyecanı yaşadı.