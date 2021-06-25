Çatışma filmi konusu nedir? Çatışma filmi oyuncu kadrosu

2018 yılı Amerikan yapımı aksiyon türündeki Çatışma filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Çatışma filmi konusu nedir? İşte Çatışma filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Yönetmen koltuğunda Brian A. Miller'in oturduğu, senaristliğini ise Bryce Hammons'un üstlendiği Çatışma filmi, bu akşam saat 23.30'da Show TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

31 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren ve orijinal adı ''Reprisal'' olan filmin başrollerinde; Bruce Wills, Olivia Culpo ve Frank Grillo gibi isimler yer alıyor.

Filmi yakın akışında görenler, Çatışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor. İşte Çatışma filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÇATIŞMA FİLMİ KONUSU

Çatışma, arkadaşının ölümünden sorumlu olanların peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Jacob travmatize olmuş bir banka müdürüdür. Çalıştığı banka soyguna uğramış ve bu soygun bir iş arkadaşıın öldürülmesi ile sonuçlanmıştır.

Yaşadığı olayın travmasını atlatamayan Jacob, soygundan sorumlu olan kişiyi bulup adalet önüne çıkartmayı kendine görev edinir. Bu amaç uğruna eski bir polis olan komşusu James ile güçlerini birleştirirler. Ancak bu soyguncu sandıklarından çok daha akıllıdır.

Gabriel isimli soyguncu, iki adamın peşine düştüğünü fark edince karşı atağa geçer. Gabriel'in hamlesi, Jacob'ın eşini ve küçük kızını kaçırmak olur. Durum Jacob ve James'in Jacob'ın ailesini kurtarmak ve suçluyu adalete teslim etmek için zamana karşı yarıştıkları bir mücadele halini alır. İkili intikam peşinde kana bulanmış bir yoldan ilerlerken, Jacob'ın ailesini zamanında kurtarabilecek midir?

ÇATIŞMA FİLMİ OYUNCU KADROSU