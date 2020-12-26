Cavit Çağlar'ın Olay TV'yi kapatmasına sürükleyen süreç

Cavit Çağlar'ın Olay TV'yi kapatma kararını almasının altında birçok sebep var. Bunlardan biri de çalışanların kendisine karşı tavırları...

Cavit Çağlar ile Hüseyin Köksal'ın ortaklığında yeniden yapılanmaya giden Olay TV, kurulan yeni kadroyla 'tarafsız habercilik' yapma iddiasıyla yayına başlamıştı.

Yayının başladığı ilk günden itibaren, kanalda farklı dengeler oluşmaya başladı. Kanalda çalışan muhalif isimler, HDP yanlısı yayınlar yapmaya başladı.

HDP YANLISI YAYINLAR BAŞLADI

Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamını elinde bulunduran Cavit Çağlar, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin grup toplantılarının canlı olarak yayınlanmamasını istedi ancak bu uyarıları dinlenmedi.

Cavit Çağlar, kanalda yapılan toplantılara katıldığında da çalışanlarının farklı tavırlarıyla karşı karşıya kaldı.

NEVŞİN MENGÜ İLE ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Bir toplantı için salona giren Cavit Çağlar, Nevşin Mengü'ye nezaketen "nasılsınız" diye sordu.

Mengü ise Cavit Çağlar'a alaycı bir üslupla "Merak etmeyin bu akşam sizin başınızı derde sokmayacağım" diye cevap verdi.

Cavit Çağlar aldığı bu cevap karşısında oldukça sinirlendi.

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLSUN TARTIŞMASI

Yaşananların ardından kanalda bir dengenin oluşturulması için Cavit Çağlar kadroya yeni isimlerin alınmasını önerdi.

Ancak Cavit Çağlar'ın ortağı Hüseyin Köksal bu konuda katı bir tavır sergiledi ve kanala yeni isimlerin alınmasına karşı çıktı.

Kanalla ilgili isteklerinin çalışanları tarafından dinlenmemesi ve Hüseyin Köksal'ın dediklerinin yerine gelmesi, Cavit Çağlar'ın Olay TV'nin yayın hayatına son verme kararını almasına neden oldu.

KADRO MUHALİF İSİMLERLE DOLDU

Olay TV'nin kadrosunda Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi muhalif isimler vardı.