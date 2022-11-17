Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'da

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alpaslan Özmol, Gürbüz Alp karakteri ile Kuruluş Osman kadrosuna katıldı.

Televizyon tarihinin fenomen dizilerinden Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, sık sık yalan ölüm haberleri ile gündeme geliyordu.

Son dönemde neredeyse sadece sahte ölüm iddiaları ile haber olan Özmol, bu kez ekranlara dönüşü ile gündemde.

Çaycı Hüseyin, TRT1'in sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine katıldı.

Ekranlara Gürbüz Alp olarak dönüyor

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Özmol, ATV'nin reyting rekorları kıran tarihi dizisiyle ekranlara yeniden dönecek.

Alpaslan Özmol "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.