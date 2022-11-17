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    Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'da

    Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alpaslan Özmol, Gürbüz Alp karakteri ile Kuruluş Osman kadrosuna katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:50
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    Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'da

    Televizyon tarihinin fenomen dizilerinden Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, sık sık yalan ölüm haberleri ile gündeme geliyordu.

    Son dönemde neredeyse sadece sahte ölüm iddiaları ile haber olan Özmol, bu kez ekranlara dönüşü ile gündemde.

    Çaycı Hüseyin, TRT1'in sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine katıldı.

    Ekranlara Gürbüz Alp olarak dönüyor

    Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Özmol, ATV'nin reyting rekorları kıran tarihi dizisiyle ekranlara yeniden dönecek.

    Alpaslan Özmol "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

    Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman da #1

    Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman da #2


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