Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinisiyle büyüledi! 'Peri kızı mısın'

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinisiyle büyüledi! 'Peri kızı mısın'

Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, Maldivler'de verdiği bikinili pozlarıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmeye karar verdi.

Güzelliğiyle göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde soluğu Maldivler'de alan çift, şimdilerde tatil paylaşımlarımlarıyla gündem yaratıyor.

Şahin, bu kez sahil kenarında yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

"Peri kızı mısın sen"

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Ebru Şahin'in son pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Şahin'in paylaşımına bir takipçisinden de "Peri kızı mısın sen?" yorumu geldi.