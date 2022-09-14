Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin mini eteğiyle nefes kesti!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin mini eteğiyle nefes kesti!

Destan dizisinde 'Akkız' karakterine hayat veren Ebru Şahin, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak, mini etekli pozlarıyla gündem oldu.

1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

Hercai dizisiyle tanınırlığı arttıran ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti.

Dizi setlerine verdiği ara sonrası Maldivler'e tatile giden Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şahin, bu kez Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te verdiği pozlarla gündem oldu.

Ebru Şahin, bu defa göğüs dekolteli ve mini etekli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşan Şahin'e takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte, kusursuz fiziği ve zayıflığıyla dikkat çeken Ebru Şahin'in son pozları....