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    • Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: "Bu kadar güzelliğe pes!"

    Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: "Bu kadar güzelliğe pes!"

    Daha önce Hercai dizisinde rol alan ve son olarak Destan dizisiyle ekranlarda olan Ebru Şahin, mini elbiseli pozuyla takipçilerini büyüledi.
    • 13.10.2022 - 16:16
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    Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!'

    Geçtiğimiz dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyhan karakterini canlandıran ve şimdilerde Destan dizisinde rol alan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. 1994 doğumlu olan ve 28 yaşında olduğu bilinen Ebru Şahin, ilk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol alarak oyunculuğa başlangıç yapmıştı.

    Ebru Şahin'in mini elbiseli paylaşımı nefes kesti!

    2016-2017 seneleri arasında İstanbullu Gelin, 2018 senesinde ise Yasak Elma dizisinde rol alan isim, asıl tanınırlığını 2019 senesinde Hercai isimli dizisiyle elde etmişti.

    Cedi Osman la evlenen Ebru Şahin den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!' #1

    Şahin ayrıca 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmış ve Şuursuz Aşk filminde  İsmail Hacıoğlu ile birlikte başrolde yer  almıştı.

    Cedi Osman la evlenen Ebru Şahin den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!' #2

    2021 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

    Cedi Osman la evlenen Ebru Şahin den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!' #3

    Şahin, bu kez mini elbiseli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Bazı takipçiler ünlü oyuncuya "Çok güzelsin" "Bu güzellik halis mi?" "Bu kadar güzelliğe pes!" gibi yorumlarda bulundu.

    Cedi Osman la evlenen Ebru Şahin den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!' #4

    Cedi Osman la evlenen Ebru Şahin den mini elbiseli poz! Takipçilerden yorum yağdı: 'Bu kadar güzelliğe pes!' #5


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