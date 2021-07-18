Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 konusu ve oyuncuları

2012 yılı yapımı aksiyon ve macera türlerindeki Cehennem Melekleri 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Orjinal adı ''Expendables 2'' olan Cehennem Melekleri 2 filmi, bu akşam saat 20.0'de Kanal D ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Serinin ilk filminin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde çekilen, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu, aksiyon ve macera türlerindeki Cehennem Melekleri 2 filmiin oyuncu kadrosunda Jason Statham ve Arnold Schwarzenegger gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Peki Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kimler? İşte Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları....

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU

Cehennem Melekleri bu sefer arkadaşlarının intikamını almak için bir araya geliyor. Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür.

Grubun yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silahı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ OYUNCULARI