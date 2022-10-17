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    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel'in süper minili spor pozları olay oldu

    Ekranlarda son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Leyla karakterini canlandıran Melisa Döngel'in süper minili spor pozu olay oldu.
    • 17.10.2022 - 17:18
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    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel'in süper minili spor pozları olay oldu

    FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok yapımda rol almıştı. Ünlü oyuncu hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamlayan isim, ilk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde kazanmıştı. Sevtap karakterine hayat  veren isim, yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynamıştır.

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #1

    Döngel, 2017-2019 senelerinde FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterine hayat vermiş ve 2020-2021 senelerinde FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer almıştır. Sadakatsiz dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan isim Aşk Mantık İntikam'ın kadrosunda da yer almıştır.

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #2

    Ceketinin önünü açarak spor yaptı!

    Son olarak final yapan Kusursuz Kiracı'da Leyla'yı canlandıran isim, sosyal medyada yaptığı dekolteli paylaşımlarla gündeme gelmişti. Döngel, bu kez ceketinin önünü tamamen açarak spor yaptığı anları paylaştı.

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #3

    Süper minisiyle dikkat çeken oyuncunun kiteboard yaptığı anlar beğeni topladı.

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #4

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #5

    İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #6

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #7

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #8

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #9

    Ceketinin önünü tamamen açtı! Melisa Döngel in süper minili spor pozları olay oldu #10


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