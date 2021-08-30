Çekimleri başladı, setten kareler de geldi! İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncuları

Çekimleri başladı, setten kareler de geldi! İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in çekimleri başladı. İşte Evlilik Hakkında Her Şey konusu ve oyuncuları...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

BBC yapımı, ''The Split'' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Merakla beklenen dizide, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Konusuyla büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin setinde mutlu bir aile tablosu oluşmaya başladı. Dizi setinden gelen fotoğraflar da oyuncuların kısa sürede kaynaştıklarını gösterir nitelikte.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda FOX ekranlarında izleyicisyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.