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    Celtic kalecisi kadın muhabirin kalçasına top attı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşmaya hazırlanan Celtic kalecisi, kadın muhabirin kalçasına top atıp, kameraya el salladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 15:09
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    Celtic kalecisi kadın muhabirin kalçasına top attı

    UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Celtic, Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

    Celtic kalecisi Joe Hart, maç öncesinde yaptığı hareketle viral oldu.

    Sahadan maç öncesi gelişmeleri aktaran kadın muhabirin kalçasını hedef alan Joe, topa vurdu.

    Kadın muhabirin kalçasına top attı

    Top, muhabirin kalçasına denk geldi.

    Joe Hart, hareketinin sonrasında ise kameraya el salladı.

    Kadın sunucunun, kalçasına isabet eden topa karşı verdiği tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez izlendi.

    Celtic kalecisi kadın muhabirin kalçasına top attı VİDEO

    Özür diledi

    Dış basınında ise Joe Hart'ın yaptığı hareket pek iyi karşılanmadı.

    Polonya basını haberi 'Taciz etti' kelimeleri ile servis ederken Joe Hart, özür dilemek zorunda kaldı.

    Celtic kalecisi kadın muhabirin kalçasına top attı #1

    Celtic kalecisi kadın muhabirin kalçasına top attı #2


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