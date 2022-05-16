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    Cem Belevi'nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim...

    İrem Derici ile çalkantılı bir ayrılık süreci yaşayan Cem Belevi'nin eski aşk defterinden ünlü bir oyuncu çıktı. Belevi'nin bir zamanlar sevgili olduğu isim, duyanları şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 18:49
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    Cem Belevi'nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim...

    Dolu dizgin bir aşk yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, ihanetle yollarını ayırdı.

    Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı iddiaları bomba gibi magazin gündemine düşerken, taraflardan karşılıklı misillemeler de geldi.

    İrem Derici, Belevi'ye "çeyrek popçu" derken, Belevi ise "Mağdur edebiyatı yapmasın" dedi.

    İhanete dair gelişmeler her geçen gün su yüzüne çıkarken, Cem Belevi'nin eski aşk defteri de ortaya döküldü.

    Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin evlenmenin eşiğinden dönen ünlü oyuncuyu duyanlar, kulaklarına inanamadı.

    Cem Belevi Zehra Yılmaz aşkı

    Cem Belevi ve Zehra Yılmaz'ın ilişkisi 2016 yılında dolu dizgin bir şekilde başladı.

    Zehra Yılmaz, 2016 yılından itibaren Bodrum Masalı, Kara Yazı, Cennetin Gözyaşları, Kimse Bilmez, Gençliğim Eyvah gibi televizyon dizilerinde canlandırdığı roller ile tanındı.

    3 yıl birliktelik yaşayan çiftin dünya evine girmesi bekleniyordu.

    Beklenen telif geldi ve oyuncunun doğum günü için tekne turu ayarlayan şarkıcı, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı.

    Cem Belevi, evlenme teklifi yaptıktan kısa süre ünlü oyuncu Zehra Yılmaz ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı.

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #1

    Zehra Yılmaz, Cem Belevi ile ilişkisinin neden bittiği sorusuna ise "Bir kırgınlık yok, bir aldatma da yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" yanıtını vermişti.

    Cem Belevi ise "Karşılıklı, saygılı severek anlaşarak yürütemeyeceğimizi anladık. Birlikte alınmış bir karar. Bir süreçti, bitti. Ama çok değerli birisidir. Hayatımın sonuna kadar da benim için değerli kalacak. Çok kıymetli, özel birisi." ifadelerini kullanmıştı.

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #2

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #3

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #4

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #5

    Cem Belevi nin 3 yıllık eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Evlilikten döndüğü ünlü isim... #6


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