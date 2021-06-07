Cem Davran kimdir? Aşkın Tarifi Hazım karakteri...

Ekranların yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde 'Hazım' karakterine hayat verecek olan Cem Davran kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. İşte Cem Davran hakkında merak edilenler...

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı ve tanınmış isim de bulunuyor. Romantik komedi türündeki dizide 'Hazım' karakterine hayat verecek olan Cem Davran kimdir sorusu seyirciler tarafından araştırılıyor.

Ruhsar dizisindeki Mahzar karakteriyle akıllara kazınan Cem Davran kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Cem Davran'ın biyografisi...

AŞKIN TARİFİ HAZIM KARAKTERİ

Naz’ın babası. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir.

Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür.

Hazım’ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar.

Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

CEM DAVRAN KİMDİR?

3 Mart 1964 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiş olan Cem Davran, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1976 senesinde Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atmış olan Cem Davran, 1977 senesinde sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980 senesinde ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna alınmıştır.

Üç sene boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini yürüten Cem Davran, daha sonraları dört sene Dormen Tiyatrosu'nda, üç sene de Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Çeşitli okullarda tiyatro dersleri veren Davran, Yıldız Üniversitesi oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 senesinde Gazeteciden Dost, 1997 senesinde ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

1990 senesinde Hilal Davran ile evlenen Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu bulunmaktadır.

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