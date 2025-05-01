Cem Karaca'nın biricik oğlu bakın kim çıktı! Babasının izinden gidiyor...

Yağmur Uçar

Cem Karaca, Türk müziğinde önemli bir yere sahip sanatçılardan biri. 1960’lardan itibaren Anadolu rock türünün gelişmesinde büyük rol oynadı.

Siyasi mesajlar içeren şarkıları ve kendine özgü yorumu sayesinde geniş bir kitle tarafından tanındı.

“Tamirci Çırağı”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi parçaları hâlâ dinlenmeye devam ediyor.

Cem Karaca’nın özel hayatı zaman zaman gündeme gelse de, pek bilinmiyor.

Özellikle bir konu var ki hâlâ birçok kişi tarafından merak ediliyor: Cem Karaca’nın oğlu kim? Nerede, ne yapıyor? İşte hakkındaki bilgiler...

1970’li yılların ortasında, Cem Karaca Feride Balkan ile evliydi. Bu evlilikten 1976 yılında bir oğulları dünyaya geldi: Emrah Karaca.

Zamanla müzik dünyasıyla daha çok iç içe olan Emrah, babasının izinden gitmekle kalmadı, kendi yolunu da çizdi.

Babasıyla birlikte stüdyoya girdi, sahne aldı, hatta Cem Karaca’nın son albümü *“Bindik Bir Alamete”*de onunla birlikte çalıştı.

Bugün Emrah Karaca, Türkiye’nin en köklü rock gruplarından biri olan Moğollar’ın solisti.