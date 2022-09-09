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    Cem Uzan kripto piyasasına girdi

    Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Genç Parti Kurucu Başkanı Uzan, kripto para piyasasına girdiğini 'Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem' ifadeleriyle ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 11:35
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    Cem Uzan kripto piyasasına girdi

    Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, bir süre önce Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayarak gündeme gelmişti.

    Fransa'da yaşayan Cem Uzan, geri dönüş sinyali verdiği siyaset gündemi için hazırlığını sürdürüyor.

    Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Cem Uzan, kripto para piyasasına gireceğini açıklamış oldu.

    "Kripto dünyasında devrim"

    Kripto piyasasıyla iş dünyasına geri döneceğini ortaya koyan Uzan paylaşımında, "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem." ifadelerini kullandı.

    Açıklamaların kripto para mı çıkaracağı veya kripto para borsası kuracağı akılları karıştırırken, Uzan'ın projesiyle ilgili açıklamayı bu ay içerisinde yapacağı biliniyor.

    Cem Uzan kripto piyasasına girdi #1

    Cem Uzan kripto piyasasına girdi #2


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