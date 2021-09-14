Cem Yılmaz son kareyi paylaştı: Ve Erşan Kuneri bitti! İşte setten fotoğraflar

Cem Yılmaz son kareyi paylaştı: Ve Erşan Kuneri bitti! İşte setten fotoğraflar

Son set karesini Instagramdan paylaşan Komedyen Cem Yılmaz, sevenlerine müjdeyi verdi. Yeni projesi Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlandığını duyuran Yılmaz, "Ve Erşan Kuneri bitti" dedi.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Netflix'te yayınlanacak olan dizi, G.O.R.A ve Arif V 2016 filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak.

2022'DE YAYINLANACAK

2022'de seyirciyle buluşacak dizinin çekimleri tamamlandı. Sahnelerin bittiğini ünlü komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Yılmaz, son set gününde dizi ekibiyle çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

"VE BİTTİ"

Çekimlerin bittiğini duyuran ünlü sanatçı "Türkiye'nin en iyi filmcileri. Ve Erşan Kuneri bitti" notunu yazdı.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı...