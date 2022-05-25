Cem Yılmaz'dan sonra Ata Demirer de sete çıktı, sosyal medyadan paylaştı! İşte yeni filmi...

Cem Yılmaz'dan sonra Ata Demirer de sete çıktı, sosyal medyadan paylaştı! İşte yeni filmi...

Ata Demirer, yeni bir filmle sahalara dönüyor. Heyecanını sosyal medyadan paylaşan ünlü komedyen, filmin adını da duyurdu.

Komedyen Cem Yılmaz'ın akabinde meslektaşı Ata Demirer de kolları sıvadı.

Ata Demirer, yeni filmi için hayranlarını heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Demirer uzun zamandır merakla beklenen Bursa Bülbülü için çalışmaların başladığını duyurdu.

Ata Demirer'in yeni filmi

Ata Demirer, "Bursa Bülbülü yola çıktı" notuyla filmin oyuncuları ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, ve Cem Gelinoğlu yer alıyor.