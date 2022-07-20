Cem Yılmaz'dan takipçisine güldüren cevap! 'Hocam Dublin civarında size denk geldim'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir takipçisiyle yaşadığı olay gündeme oturdu.Ünlü isim takipçisine verdiği cevap ile sosyal medyada gündem olmayı başardı..

Ünlü komedyen Cem Yılmaz twitter üzerinden kendisine twit atan bir takipçisine verdiği cevap ile güldürdü.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizinin başkahramanı Erşa Kuneri tiplemesine benzeyen bir kişiyi fotoğraflayan takipçisiyle Cem Yılmaz arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cem Yılmaz'ın "Erşan Kuneri" isimli karakterine benzeyen kişiyi Dublin'de görüntüleyen takipçisi bu fotoğrafa Cem Yılmaz 'ı etiketleyerek "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu düştü.

Cem Yılmaz bu twiti alıntılayarak "Çok iyi :))" notuyla paylaştı.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu olaya binlerce beğeni geldi.İşte o paylaşım;