Petrol
105.26
-1.95%
Euro
17.9472
-0.12%
Dolar
17.5933
0.19%
Altın
968.59
0.24%
Borsa
2504
0.08%
Bitcoin
417.787
7.92%
BTXN Coin
7.48
0.26%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Cem Yılmaz'dan takipçisine güldüren cevap! 'Hocam Dublin civarında size denk geldim'

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir takipçisiyle yaşadığı olay gündeme oturdu.Ünlü isim takipçisine verdiği cevap ile sosyal medyada gündem olmayı başardı..
    • 20.07.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Yılmaz'dan takipçisine güldüren cevap! 'Hocam Dublin civarında size denk geldim'

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz twitter üzerinden kendisine twit atan bir takipçisine verdiği cevap ile güldürdü.

    Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizinin başkahramanı Erşa Kuneri tiplemesine benzeyen bir kişiyi fotoğraflayan takipçisiyle Cem Yılmaz arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Cem Yılmaz dan takipçisine güldüren cevap! Hocam Dublin civarında size denk geldim #1

    Cem Yılmaz'ın "Erşan Kuneri" isimli karakterine benzeyen kişiyi Dublin'de görüntüleyen takipçisi bu fotoğrafa Cem Yılmaz 'ı etiketleyerek "Hocam güney Dublin civarında size denk geldim. Yeni sezon sandığımızdan da kısa zamanda geliyor sanırım" notunu düştü.

    Cem Yılmaz bu twiti alıntılayarak "Çok iyi :))"  notuyla paylaştı.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu olaya binlerce beğeni geldi.İşte o paylaşım;

    Cem Yılmaz dan takipçisine güldüren cevap! Hocam Dublin civarında size denk geldim #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi!
    Futbol

    Beşiktaş'ın İspanya kamp kadrosu belli oldu! Genç isimler kadroya girdi mi!

    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton
    Dünya

    Putin: Tahılda ihracat hedefimiz 50 milyon ton

    Görüş Bildir