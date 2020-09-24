Cem Yılmaz'dan yarışma sürprizi! Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı!

Cem Yılmaz'dan yarışma sürprizi! Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı!

Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu bu cumartesi başlıyor. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu yarışmanın ilk bölümünde Cem Yılmaz sürprizi yapıldı. Cem Yılmaz, yarışmaya mı katıldı?

İzleyicilerini ekrana kitleyen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı, yeni sezonda yine Kenan İmirzalioğlu ile seyirci karşısına çıkacak.

'Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak?' araştırması yapan izleyicileri, yeni sezonda bir de sürpriz bekliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E SÜRPRİZ KONUK

Cumartesi günü yeni sezonunun ilk bölümü yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Cem Yılmaz da katılacak.

Peki, Cem Yılmaz Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ne olarak katılacak? Cem Yılmaz'ın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına çıkmasının sebebi ne? İşte detaylar...

CEM YILMAZ, YARIŞMAYA MI KATILDI?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Cem Yılmaz, joker olarak programa bağlanacak.

Kendisini joker olarak kaydeden yarışmacı için fragmanda yarışmacıyı tanımadığını söyleyerek espri yapan Cem Yılmaz, seyircileri ve Kenan İmirzalioğlu'nu güldürdü.

Fragmanda Ali isimli yarışmacı bir soruda joker hakkını kullanmak isterken yarışmacının jokerleri arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yer aldığı görülüyor.

Esprili kimliğiyle tanınan Cem Yılmaz ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog ise izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.