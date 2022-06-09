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    Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karakomik Filmler: 2 Arada filminde canlandırdığı Ayzek karakteriyle ilgili yeni bir senaryo yazmaya başladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:38
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    Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

    Ünlü yönetmen, oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Erşan Kuneri dizisi, Netlfix'te izleyicilerle buluştu.

    Nostalji ve komediyi bir araya getiren 8 bölümlük mini dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı ve Netflix'te ilk sıralara yerleşti.

    Erşan Kuneri, son günlerin en çok konuşulan projelerinden biri olurken Cem Yılmaz'dan bir müjdeli haber daha geldi.

    Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir film için hazırlıklara başladığını duyurdu.

    ''Fikirlerim var''

    Cem Yılmaz, Twitter hesabından Karakomik Filmler: 2 Arada filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin fotoğrafını ''Fikirlerim var'' notuyla paylaştı.

    Film ile ilgili daha detaylı açıklamayı Instagram hesabından yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

    ''Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki, sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz.''

    Buna göre Ayzek filmi, karakterin feribottan ayrıldıktan sonraki hayatına odaklanacak.

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi #1

    ''Joker dönerse Ayzek de döner''

    Yeni filminin duyurusunu yaparak hayranlarını sevindiren Yılmaz, Todd Phillips'in "Joker" filminin devamını çekecek olmasına gönderme yaparak ''Joker dönerse Ayzek de döner, bu kadar basit!'' ifadelerini kullandı.

    Yönetmen Todd Phillips, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Joker 2'nin senaryo taslağını ve başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in senaryoyu okuduğu bir fotoğrafını paylaşarak yeni filmi duyurmuştu.

    Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Karakomik Filmler serisi, 2019 ve 2020 yılında seyirciyle buluşmuştu. Ancak toplamda 4 filmden oluşan seri, gişede büyük başarı gösterememiş ve karışık eleştiriler almıştı.

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi #2


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