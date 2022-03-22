Cem Yılmaz'ın genç sevgilisi Rüya Demirbulut bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamıyor...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Demirbulut'un bikinili pozları ise görenlerin aklını başından alıyor.

Ünlü çapkınlar listesinin en üst sıralarında yer alan komedyen Cem Yılmaz, yeni sevgilisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Defne Samyeli'den olaylı bir şekilde ayrılan Cem Yılmaz, daha sonra ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı.

Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra bir süre yalnız kazan Yılmaz, bu kez Erşan Kuneri dizisinin setinde tanıştığı genç oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı.

48 yaşındaki Cem Yılmaz'ın, sevgilisiyle aynı evi paylaştığı magazin haberlerine yansıdı.

Yılmaz'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut'un kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

OYUNCULUĞA ''TEK YÜREK'' DİZİSİ İLE BAŞLADI

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Tam adı Rüya Helin Demirbulut olan genç oyuncu, 2019 yılında başrollerini Eslem Akar ve Hilmi Cem İntepe'nin paylaştığı ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Tek Yürek'' isimli dizide rol aldı.

1.68 boyunda ve 54 kiloda olan Demirbulut, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinde rol aldı ve dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

BİKİNİLİ POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Rüya Demirbulut, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

27 yaşındaki Demirbulut'un, 10 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozları ise görenlerin aklını başından alıyor.

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Demirbulut, güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.