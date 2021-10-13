Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde! 3 NFT'si o fiyata satıldı

Cem Yılmaz, çizimlerinden oluşan NFT eserlerini açık artırma ile satışa sunmuştu. Komedyenin 3 NFT'si açık artırmada alıcı bulurken, Yılmaz alanlara sosyal medyadan teşekkür etti.

NFT son zamanlarda gittikçe popülerleşirken, ünlü isimlerde bu alana olan meraklarını göstermeye başladı.

Bu isimlerden birisi olan komedyen Cem Yılmaz, bu alana meraklı olduğunu geçtiğimiz haftalarda göstermişti.

Bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Yılmaz, karikatürist tarafını konuşturdu ve çizimlerini satışa koyduğunu duyurdu.

Yılmaz oluşturduğu NFT'lerini OpenSea isimli bir platformda sergilemeye ve alıcı beklemeye başladı.

Komedyenin attığı adım karşılık buldu ve satışa çıkardığı 3 NFT'si açık artırma sayesinde satıldı.

3 BİN 500 DOLARA ALICI BULDU

Cem Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

2 KİŞİYE GÖSTERİ BİLETİ

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.