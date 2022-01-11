Cem Yılmaz'ın yeğenleri kocaman oldu! İşte Tan ve Tuna'nın son hali...

Cem Yılmaz'ın yeğenleri kocaman oldu! İşte Tan ve Tuna'nın son hali...

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz, 2004 yılında Tolga Çevik ile evlendi. İkilinin Tan ve Tuna adında iki çocuğu dünyaya gelirken gözlerden uzak büyüyen kardeşler, kocaman oldu.

Yaptığı programlarla dikkatleri üzerine çeken Tolga Çevik, kendisi gibi komedyen olan Cem Yılmaz'ın kardeşine gönlünü kaptırdı.

Özge Yılmaz'la 2004 yılında nikah masasına oturan Tolga Çevik, Tan ve Tuna adında iki çocuğa sahip oldu.

İlk önce Tan'ı kucağına alan Çevik ve Yılmaz, mutlu evliliklerini ve çocuklarını basından uzak tuttu.

Kızı Tuna ile aynı filmde rol alan Çevik, oğlu Tan'ın 17 yaşına girmesini ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Cem Yılmaz'ın yeğenleri olan Tan ve Tuna'nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlığını gizleyemedi.

TAN VE TUNA KOCAMAN OLDU

Yıllarca ekranlarda yaptığı Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoş geldin ve Tolgshow gibi birbirinden başarılı programlarla adından söz ettiren ünlü komedyen Tolga Çevik, çocuklarıyla gündeme geldi.

Çocuklarını basından uzak tutan Çevik, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Ünlü komedyenin çocuklarını gören sosyal medya kullanıcıları ne kadar büyüdüklerine dair yorum yaptı. Özellikle Tuna'nın babasına olan benzerliği dikkati çekti.

ÖZGE YILMAZ'IN CAN ADINDA BİR KARDEŞİ DAHA VAR

Cem Yılmaz'ın kardeşi ve Tolga Çevik'in eşi Özge Yılmaz'ın Can adında bir kardeşi daha var.

Özge Yılmaz basından uzak ancak Can ve Cem yılmaz kardeşliğini duymayan yoktur. İki kardeş birçok işte beraber olduğu gibi sosyal medyada da paylaşımları bulunuyor.