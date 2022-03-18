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Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce...

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce...

Aralarında 21 yaş fark olan Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut aşkı, magazin gündemine düştü. Rüya Demirbulut hakkında araştırmalar hız kazanırken, rol aldığı ilk ve tek dizi de ortaya çıktı.