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    Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce...

    Aralarında 21 yaş fark olan Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut aşkı, magazin gündemine düştü. Rüya Demirbulut hakkında araştırmalar hız kazanırken, rol aldığı ilk ve tek dizi de ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 14:45
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    Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce...

    Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın ardından yeni bir aşka yelken açan komedyen Cem Yılmaz, aradığını Erşan Kuneri setinde buldu.

    Genç oyuncu Rüya Demirbulut ile görüntülenen komedyen, "hayırlı olsun" dileklerini yanıtsız bıraktı.

    Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Rüya Demirbulut hakkındaki bilgiler ise merak konusu oldu.

    1994 doğumlu Rüya Demirbulut, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu.  Dizi sektöründe daha yeni olan oyuncunun ilk yer aldığı proje de ortaya çıktı.

    İşte Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut hakkında bilgiler...

    TEK YÜREK'İN ASLI'SI

    2015'te Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyununda oynayan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1'de ekrana gelen Tek Yürek adlı dizi için kameralar karşısına geçti.

    Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getirecek olan Tek Yürek, 22 bölüm sürdü.

    Rüya Demirbulut, Tek Yürek dizisinde Hilmi Cem İntepe, Eslem Akar, Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever ; Anıl Tetik gibi isimlerle çalıştı.

    Cem Yılmaz ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce... #1

    Cem Yılmaz ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce... #2

    Cem Yılmaz ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce... #3

    Cem Yılmaz ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce... #4

    Cem Yılmaz ın yeni aşkı Rüya Demirbulut bakın hangi diziden çıktı! Meğer yıllar önce... #5


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