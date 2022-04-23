Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu. 8 bölümden oluşan dizi, 13 Mayıs'ta dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak.

Ünlü yönetmen, oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, eşi benzeri olmayan bir konuya sahip bir dizi projesine imza attı.

Yılmaz, daha önce G.O.R.A. ve Arif V 216 filmlerinde izleyici karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterini diziye uyarladı.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Erşan Kuneri dizisi, dijital yayın platformu Netlfix'te yayınlanacak

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi, Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak.

Bir süredir çekimleri devam eden dizinin ne zaman yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

13 Mayıs'ta yayında

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturan Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dizinin 13 Mayıs'ta yayınlanacağını açıkladı.

Erşan Kuneri'nin mektubunu paylaştı

Sosyal medya hesabından dizinin afişini paylaşan Yılmaz, Erşan Kuneri karakterinin yazdığı bir mektubu da yayınladı.

Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

''Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz.''

''Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982/ İstanbul''





Erşan Kuneri kimdir

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filmlerinde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanınan Erşan Kuneri, film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir.

Dizinin ilk sezonu, erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.