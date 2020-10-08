Cem Yılmaz'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri kimdir? Hangi platformda yayınlanacak?

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri kimdir? Hangi platformda yayınlanacak?

Cem Yılmaz'ın yeni projesiyle ilgili detayları paylaşmasıyla birlikte Erşan Kuneri dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Ünlü komedyen, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya hesabı üzerinden yeni projesi olan diziyi duyurmuştu. Cem Yılmaz, yaptığı son açıklamada Erşan Kuneri dizisinin hangi dijital platformda yayınlanacağını belirtti.

ERŞAN KUNERİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri’nin Netflix’te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi. Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2021 yılında Netflix'te yer alması bekleniyor. 'GORA' ile 'Arif v 216'da yer alan film yapımcısı karakter Erşan Kuneri'nin, 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Daha önce Haber Global TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini belirterek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.

ERŞAN KUNERİ'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.