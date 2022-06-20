Cemre Baysel'in eski kareleri 'yok artık' dedirtti! Kulaklarda 'nereden nereye...'

Senden Daha Güzel dizisi ile ekranlara dönen Cemre Baysel'in yıllar önceki hali, gündem oldu. Zaman geçtikçe güzelleşen oyuncunun eski görüntüsü görenleri şaşırttı.

Ekranların yeni ancak sevilen simalarından Cemre Baysel, kariyerinin dönüm noktalarını yaşıyor.

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti ancak gönlünü oyunculuğa kaptırdı.

Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.

Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu hem işte hem aşkta kazandı, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili oldu.

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Eski kareleri şaşırttı

Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Baysel, geçmişte oynadığı dizilerdeki görüntülerini gündem oldu.

İlk dizisi Yeşil Deniz'deki görüntüsü takipçilerinin gözünden kaçmayan güzel oyuncu, ağızları açık bıraktı.

Şimdilerde güzelliği ile sosyal medyada adından söz ettiren Cemre Baysel'in eski kareleri görenler, "zaman her şeyin ilacı", "herkese nasip olmaz", "gittikçe güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

İşte Cemre Baysel'in önceki ve şimdiki hali...



