Petrol
112.83
-0.26%
Euro
18.2696
0.46%
Dolar
17.3306
0.03%
Altın
1.024
-0.03%
Borsa
2538
0.18%
Bitcoin
363.775
6.62%
BTXN Coin
8.38
11.88%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Cemre Baysel'in eski kareleri 'yok artık' dedirtti! Kulaklarda 'nereden nereye...'

    Senden Daha Güzel dizisi ile ekranlara dönen Cemre Baysel'in yıllar önceki hali, gündem oldu. Zaman geçtikçe güzelleşen oyuncunun eski görüntüsü görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cemre Baysel'in eski kareleri 'yok artık' dedirtti! Kulaklarda 'nereden nereye...'

    Ekranların yeni ancak sevilen simalarından Cemre Baysel, kariyerinin dönüm noktalarını yaşıyor.

    5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti ancak gönlünü oyunculuğa kaptırdı.

    Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.

    Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu hem işte hem aşkta kazandı, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili oldu.

    Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Eski kareleri şaşırttı

    Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Baysel, geçmişte oynadığı dizilerdeki görüntülerini gündem oldu.

    İlk dizisi Yeşil Deniz'deki görüntüsü takipçilerinin gözünden kaçmayan güzel oyuncu, ağızları açık bıraktı.

    Şimdilerde güzelliği ile sosyal medyada adından söz ettiren Cemre Baysel'in eski kareleri görenler, "zaman her şeyin ilacı", "herkese nasip olmaz", "gittikçe güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

    İşte Cemre Baysel'in önceki ve şimdiki hali...

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #1

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #2

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #3

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #4

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #5


    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #6

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #7

    Cemre Baysel in eski kareleri yok artık dedirtti! Kulaklarda nereden nereye... #8


    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Btcrobo

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu
    3. Sayfa

    Muğla'da hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

    'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz'
    Dünya

    'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz'

    Görüş Bildir