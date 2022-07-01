Cemre Kemer evde bikinisiyle poz verdi, alevler havada uçuştu!

Hepsi Grubu ile tanıdığımız Cemre Kemer, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili poz ile görenlerin aklını başından almayı başardı.

17 Şubat 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Kemer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Çocuk ve Gençlik Balesi grubuyla sahne alarak başlayan Kemer, Hepsi Grubu sayesinde ünlendi.

Bu grubun dağılmasından sonra yeniden müziğe döneceğini söyleyen Kemer, geçen zaman içerisinde herhangi bir çalışma yapmadı.

2018 yılında müziğini bıraktığını açıklayan Cemre, influencer olarak kariyerine devam edeceğini duyurdu.

2020 yılının Aralık ayında Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, 2021 yılında ilk bebeğini kucağına aldı.

Kız bebeğini kucağını alan ve zamanını onunla geçiren Kemer, anneliğin ardından hızla kilo verdi.

Fiziği ile mankenlere taş çıkaran Kemer, son olarak sosyal medya üzerinden bikinili bir paylaşım yaptı.

"Bu ne fizik böyle?"

Siyah bikinisiyle ayna karşısında poz veren Cemre Kemer'in fit vücudu dikkati çekti.

Fiziği ile beğenilen Cemre Kemer, görenleri kendisine hayran bıraktı. Doğumdan kısa bir süre sonra toparlanan şarkıcıya yorum yağdı.

Kemer'in karesine, "Bu ne fizik" , "Bu ne güzellik", "Hayran kaldık" tarzında yorumlar geldi.