Cemrenaz Turhan kimdir? Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan'ın biyografisi

Miss Turkey 2021 yarışmasında ikincilik tacını alan Cemrenaz Turhan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Türkiye Güzeli 2'ncisi Cemrenaz Turhan kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte biyografisi...

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist, birincilik için podyumda boy gösterdi.

Fizikleri, kariyerleri ve güzellikleriyle dikkat çeken yarışmacılardan 3 kişi Türkiye Güzeli tacını kaptı.

Cemrenaz Turhan ise yarışmaya adını ikinci olarak yazdırdı. Cemrenaz Turhan kimdir sorusu milyonlar tarafından araştırılırken, kariyeri ve özel hayatına dair detaylar da merak konusu oldu.

Peki, Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, kaç yaşında? Cemrenaz Turhan aslen nereli? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Miss Turkey 2021 ikincisi 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme mühendisliği okumaktadır.

Dördüncü sınıf öğrencisi Cemrenaz'ın boyu 1.82 cm.

Özel hayatına dair pek bilgi bulunmayan Cemrenaz Turhan, Miss Turkey 2021'de ikincilik tacını taktı.