Cenazede skandal görüntüler: Ölen adamın üzerinde twerk yaptı

Sosyal medyada yayılan bir videoda genç kadın, iç çamaşırıyla ölen adamın üzerinde twerk yaptı.

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Latin Amerika ülkelerinden birinde çekildiği tahmin edilen bir cenaze töreninde genç kadın, ölen şahsın naaşının üzerinde twerk yaptı.

Cesedin üzerinde yapmadığı kalmadı

Çevredekilerin alkışları ve çığlıkları arasında tabutun üzerine çıkarak twerk yapmaya devam eden kadın, vefat eden kişiyi dudağından öptü.

Genç kadın bununla da kalmayarak cinsel organını cesedin yüzüne sürdü.

Çok sayıda izlenenen ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İnananlar da oldu inanmayanlar da

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü görüntülerin gerçek bir cenaze törenine ait olmadığını ve kurmaca olduğunu iddia etti.

Diğer kullanıcılar ise bazı cenaze geleneklerine dikkat çekerek bu durumun mümkün olabileceğini dile getirdi.