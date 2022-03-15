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    'Çene nakli yaptırmış!' Alparslan'ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk'ün eski hali

    Son dönemin başarılı genç oyuncusu Rabia Soytürk, özellikle Alparslan Büyük Selçuklu'daki performansı ile adından söz ettiriyor. Rabia Soytürk’ün değişimi ise gören herkesi şok ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 14:09
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    'Çene nakli yaptırmış!' Alparslan'ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk'ün eski hali

    Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, TRT1 ekranlarında sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

    Başrollerin yanında dizinin genç oyuncularından Rabia Soytürk de Karaca Hatun karakteri ile öne çıkarak büyük başarılara imza attı.

    Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümünden mezun olan Rabia Soytürk, asıl mesleğini kenara bıraktı, oyunculuk için kollarını sıvadı.

    “Şahsiyet”, “Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizizilerinde rol alan Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa başladı.

    ESTETİK GÜZELİ ÇIKTI

    1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

    Güzelliğiyle de adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. .

    İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün değişimi...

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #1

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #2

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #3

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #4

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #5

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #6

    Çene nakli yaptırmış! Alparslan ın Karaca Hatun’u Rabia Soytürk ün eski hali #7


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