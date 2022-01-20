Cennet Mahallesi Fatoş'un son halini gören beğenmeden geçmiyor! Güzelliğine güzellik katmış..

Cennet Mahallesi dizisinde Yunuz'un kızı Fatoş'u canlandıran Aylin Kabasakal, son hali ile gündem oldu. Yıllar için pek fazla değişmeyen oyuncunun güzelliğine güzellik kattığı görüldü.

2014 yılında yayınlanan ve tam 119 bölüm süren Cennet Mahallesi, herkesin en sevdiği ve en güldüğü dizilerden birisi oldu.

Efsane dizinin başrollerinde Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimler yer aldı.

Dizinin başrolünde yer alan bu isimler dışında da kadroda yer alan bazı oyuncular, performansları ile göz doldurdu.

Bu oyunculardan birisi olan Fatoş Kabasakal, dizide Yunuz'un kızı Fatoş'a hayat verdi ve Pembe'nin kardeşi Selim'le evlendi.

Pembe'nin sürekli temizlik yaptırdığı ve kızdığı gelinlerden olan Fatoş, sempatik halleri ile beğeni kazanmıştı.

Yıllardır herhangi bir yapımda yer almayan ancak sosyal medyayı aktif kullanan Aylin Kabasakal, son hali ile gündem oldu.

AYLİN KABASAKAL'IN SON HALİ

Cennet Mahallesi dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Aylin Kabasakal, yıllar içinde çok değişmedi ancak güzelliğine güzellik kattı.

1 çocuk annesi olan Kabasakal, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor. Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Fatoş karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, birçok projede yer aldı. Ancak adını Cennet Mahallesi kadar duyuramadı.

Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan oyuncu, yaptığı fotoğraf hilesi ile gündem olmuştu. Fotoğraflarında değişim yapmak ve kendisini ince göstermek isteyen oyuncu, perde ve duvarı yamultunca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.