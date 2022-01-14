Cennet Mahallesi Kısmet Ana'nın son hali yürek burktu! O günlerden eser kalmadı...

Cennet Mahallesi dizisinde Kısmet Ana karakterine hayat veren Ayten Erman, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Erman'ın son halini görenler ise zayıfladığına dikkati çekti.

31 Temmuz 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, İstanbul Balat'ta çekildi.

3 sezondan oluşan dizi 119. bölümü ile ekranlara veda ederken, efsane yapımlar arasına adını yazdırmaya başladı.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya'nın başrolünde yer aldığı dizi, herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

Komedi türündeki dizinin kadrosunda yer alan isimlerden birisi olan Ayten Erman ise Kısmet Ana karakterine hayat verdi.

Yunus'un annesi Kısmet Ana'yı canlandıran Erman, Cennet Mahallesi'nden sonra ortalarda gözükmedi.

Aynı zamanda 1996 - 2001 yılları arasında "Çılgın Bediş" adlı dizide Mefaret karakterini canlandıran oyuncu, son hali ile gündem oldu.

AYTEN ERMAN'IN SON HALİNİ GÖREN ŞAŞIRDI

Cennet Mahallesi'nin Kısmet Anası Ayten Erman, son hali ile gündem oldu. Oldukça zayıfladığı görülen oyuncu, hayranlarını üzdü.

Ayşen Gruda'nın kardeşi olan ve birçok yapımda rol alan Erman, Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı karakterle hafızalarda yer edindi.

Kısmet Ana karakterinden sonra ekranlardan uzak duran oyuncu, herkesin sevdiği isimlerin başında geliyor.

SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Cennet Mahallesi'nden önce Çılgın Bediş ve Dadı dizilerinde de yer alan Ayten Erman, genç kuşağın tanıdığı isimlerden birisi.

Günümüzde eski dizileri Youtube üzerinden izleyen gençler, Yeşilçam'ın usta ismini araştırarak, hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Erman Ailesi'nin ilk kızı olarak dünyaya gelen oyuncu, 2009 yılında setlerden tamamen çekildi. Tecrübeli oyuncu şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat yaşamayı tercih ediyor.