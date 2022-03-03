Cennet Mahallesi Sultan'ın büyük oğlu Kuzey yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören aşık oluyor...

Cennet Mahallesi Sultan'ın büyük oğlu Kuzey yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören aşık oluyor...

Cennet Mahallesi dizisinde Sultan karakterine hayat veren ve Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şıkel'in iki oğlu oldu. Çocuklarından Kuzey ise şimdilerde hem yakışıklı hem de kocaman bir delikanlı oldu.

11 Haziran 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, İstanbul'un en renkli sokaklarında çekildi.

3 sezondan oluşan dizi, 119. bölümü ile ekranlara veda eden dizinin başrollerinde ise Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya yer aldı.

Romanların hayatını anlatan ve eğlenceli sahnelerle gülme krizine sokan dizide Çağla Şıkel, Sultan karakterine hayat verdi.

Pembe'nin ve mahallenin en güzel kızı olan Sultan, düşman ailenin oğlu Alişan'ın canlandırdığı Ferhat'a aşıktı.

Bu dizi sayesinde ününe ün katan güzel manken, o dönem aşkı yakışıklı şarkıcı Emre Altuğ'da buldu.

2008 yılında Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getirdi.

KUZEY DELİKANLI OLDU

Çağa Şıkel ve Emre Altuğ 2015 yılına gelindiğinde yollarını ayırdı. Çiftin oğulları ise anne Şıkel'de kaldı. Yıllar içinde her anlamda kendisini yenileyen Çağla Şıkel, Youtube el attı ve kanal açtı.

Sık sık hem sosyal medya hem de Youtube üzerinden paylaşımlar yapan güzel manken, çocuklarını göstermeyi ihmal etmiyor. Onların en eğlenceli anlarını paylaşan Şıkel, anneliği ile beğeni topluyor.

Özellikle büyük oğlu Kuzey'in kocaman bir delikanlı olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları, bolca övgü dolu yorumlar yağdırıyor.