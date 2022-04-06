Cennet Mahallesi Sultan'ın eski aşkı pop yıldızı çıktı! Boyu boyuna, huyu huyuna olan sevgiliyle acı son...

Çağla Şıkel ve Gökhan Özen aşkı netliğe kavuşmayan ancak yıllar sonra kabul edilen bir ilişki olarak öne çıkıyor. İkilinin tek kare yan yana fotoğrafı olmazken, söylenen bu aşk ise oldukça kısa sürdü.

11 Haziran 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, Balat'ın renkli sokaklarında çekildi.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimleri buluşturan dizi, her sahnesiyle izleyenleri gülme krizine soktu.

119. bölümde ekranlara veda dizide Sultan karakterine hayat veren Çağla Şıkel ise hala bu rolüyle akıllarda yer ediyor.

2 Ocak 1979 yılında dünyaya gelen ve oldukça güzel bir manken olan Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olunca iyice tanındı.

2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynayan Şıkel, o yılların ise en gözde ismiydi.

Her hareketi ile mercek altına alınan Çağla Şıkel'in aşk hayatı o dönem karışık ve dikkat çekiciydi. Öyle ki Şıkel, Emre Altuğ'a kadar aşkı bulamadı.

Bir ara Beyazıt Öztürk'le sevgili olan Çağla Şıkel'in adı Gökhan Özen'le anılmış ancak ikili bu aşkı kabul etmekte çekinmişti.

Çağla - Gökhan Özen aşkı

O dönem yaşadığı ilişkiler yolunda gitmeyen Çağla Şikel'in gönlünü Gökhan Özen‘e kaptırdığı iddia edilmişti.

İlişkiden 4 sene sonra Gökhan Özen’den ilişkiyi kabul eden bir açıklama geldi ancak ikilinin yan yana tek karesi bile olmadı.

Özen, Çağla Şikel ile ilişkilerinin çok başındayken bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu aşk aslında ikilinin uyumuna rağmen uzun soluklu olmadı.

Çağla Şıkel'in eski aşkları