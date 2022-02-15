Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut büyüdü, çoluk çocuğa karıştı! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti

Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği Aliş rolüyle akıllara kazınan Seyit Karabulut, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat yaşıyor. Karabulut'un yıllar içindeki değişimini görenler ise şaşıp kalıyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Yaşar Seriner'in oturduğu ve 2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam ediyor.

Konusu kadar karakterleriyle de bir hayli ilgi gören ve her bölümüyle izleyenleri kahkahaya boğan Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Seyit Karabulut'un son hali ve şimdi ne yaptığı merak ediliyor.

Dizide canlandırdığı Ferhat'ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalara kazınan Seyit Karabulut, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Hakkında araştırma yapanlar, Seyit Karabulut'un yıllar içindeki değişimini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

SEYİT KARABULUT GENÇ BİR BABA

1995 yılında dünyaya gelen ve aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut, Cennet Mahallesi dizisinden sonra televizyon ekranlarında görünmedi.

Cansu Karabulut ile dünya evine giren Seyit Karabulut'un bu evlilikten bir çocuğu oldu.

Şimdilerde genç bir baba olan Karabulut, Instagram hesabından sık sık oğlu ile çekildiği fotoğrafları paylaşıyor.

ALİŞ'İN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Çocuk oyuncu olarak tanınan Seyit Karabulut’un son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Genç yaşta dökülen saçlarını görenler, ''Aliş gitmiş, başka biri gelmiş'', ''Yıllar acımamış'' yorumlarında bulunuyor. 26 yaşındaki Seyit Karabulut, şimdilerde şarkı söylüyor.

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un ağızları açık bırakan değişimi...