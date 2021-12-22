Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy'un sevgilisi ile nefes kesen anları...

Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, yıllar içinde oldukça değişti. Üniversiteyi bitiren ve hemşire olan Temizsoy, güzelliği ile adından söz ettiriyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi, bir döneme damga vuran dizilerden oldu.

Melek Baykal, Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Alişan, Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğlenceli anlara sahne oldu.

Günümüzde de tekrarlarıyla hem televizyon hem de Youtube üzerinden izlenen dizinin çocuk oyuncuları Ayşe ve Aliş ise kocaman oldu.

Özellikle Pembe'nin kızı Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy, yıllar içinde güzel bir genç kız oldu.

Setlerden uzak duran ve herhangi bir projede yer almayan Belemir Temizsoy, hemşirelik okudu.

Hemşirelik yerine Youtube videolar çeken genç oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı.

CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ GÜZELLER GÜZELİ BİR GENÇ KIZ OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaştı.

Temizsoy'un fotoğrafını görenler, Cennet Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Aliş’e gönderme yaparak “Çok üzülecek” demeden edemedi.

1996 doğumlu olan oyuncu ilk olarak Çiçek Taksi dizisinde boy göstermişti.