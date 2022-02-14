Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, evleniyor. Genç ve güzel isim evlilik teklifi aldığı anları, Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

Serdar Akar ve Yaşar Seriner'in yönetmen koltuğunda oturduğu, İstanbul'un Balat sokaklarında çekilen Cennet Mahallesi, hala daha tekrarları ile izleniyor.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Pembe'nin kızı ve Sultan'ın kardeşi Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Dizi bittikten sonra kayıplara karışan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu sabah programında seyirci karşısına çıktı.

Oldukça güzelleştiği görülen ve üniversiteden mezun olan Belemir Temizsoy, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Başarılı ve genç isim tiyatro eğitimi sırasında tanıdığı ve 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldığını Youtube üzerinden, kendi sayfasında yayınladığı video ile duyurdu.

BELEMİR TEMİZSOY GELİN OLUYOR

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, Paramedik bölümü mezunu ve özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor. 24 yaşında olan güzel ismin "Belemirce" adında bir YouTube kanalı var. Düzenli olarak videolar paylaşan Temizsoy’un kanalında 40 bin abonesi bulunuyor.

Instagram’da da oldukça aktif olan Temizsoy, 333 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Hayatına dair detayları paylaşan Temizsoy, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını duyurdu. Ünlü isim Youtube kanalından, "NASIL EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM? NE ZAMAN EVLENİYORUM?" isimli bir video yayınladı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si gelin olmuş gidiyor! İşte damat adayı ve evlilik teklifi aldığı anlar...

Videoda evlilik teklifine dair detayları anlatan Belemir Temizsoy, o anlara ait bir videoyu koymayı ise ihmal etmedi.

Belemir Temizsoy konuşmasına, "Evlenme teklifi aldım. Biz yaklaşık 2,5 yıldır birlikteyiz Mert'le." sözleri ile başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alırken tanıştıklarını söyledi.

Temizsoy ayrıca Müjdat Gezen'e saygı ve sevgisinin sonsuz olduğunu, evlenmesinde bir parmağı olduğunu belirtti.

(GÖRÜNTÜLER BELEMİR TEMİZSOY'UN YOUTUBE KANALINDAN ALINMIŞTIR)