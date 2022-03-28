Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si göğüs dekoltelisiyle 'Of of of' dedirtti! 'Kamerayı bu kadar yakın tutma'

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si göğüs dekoltelisiyle 'Of of of' dedirtti! 'Kamerayı bu kadar yakın tutma'

Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliği ile akılları baştan alan Temizsoy'un son karesi olay oldu.

11 Haziran 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, İstanbul'un en renkli sokaklarına sahip olan Balat'ta çekildi.

3 sezondan oluşan dizi, 119. bölümü ile ekranlara veda ederken, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımları arasına yerleşmeyi başardı.

Bu efsane dizinin başrollerinde ise Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü ve usta isim yer aldı.

Her bölümü ile gülme krizine sokan dizide çocuk oyuncu olarak yer alan Belemir Temizsoy, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu.

Dizi bittikten sonra kayıplara karışan ve eğitimine vakit ayıran Temizsoy, Paramedik bölümü mezunu ve özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve evlilik hazırlıklarına başlayan Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyanın hikaye kısmından yazdan kalma bir karesini paylaşan güzel isim, herkesin aklını başından aldı.

BELEMİR TEMİZSOY'DAN DİKKATİ ÇEKEN KARE

Güzel isim Belemir Temizsoy, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Youtube üzerinden yayınlar çeken ve paylaşan Temizsoy, son koyduğu kareyle gündem oldu.

Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı yazdan kalma karesiyle beğenilen Temizsoy'a yorum ve beğeni yağdı.

Hayranları güzel isme, "Yıllar içinde ne kadar büyüdün" , "Çok güzelsin" tarzında yorumlar yaptı.

BELEMİR TEMİZSOY'UN YAZI ÖZLETEN KARESİ