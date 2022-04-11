Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si meslek değiştirdi, duyanın dili tutuldu! 'Randevu almak için ne yapıyoruz?'

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si meslek değiştirdi, duyanın dili tutuldu! 'Randevu almak için ne yapıyoruz?'

Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, meslek değiştirdi. Oyunculuktan uzaklaşan Temizsoy'un yeni mesleği ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

11 Haziran 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi; Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimleri bir araya getirdi.

İstanbul'un en renkli sokaklarına sahip olan Balat'ta çekilen dizi, eğlenceli sahneleri ile herkesi gülme krizine soktu ve keyifli anlar yaşattı.

Günümüzde de tekrarlarıyla yayınlanan dizinin oyuncuları, yıllar sonra hayatları ve yaşadıkları değişimlerle gündem oluyor.

Bu değişimi yaşayan isimlerden olan ve dizide Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, görenleri şaşırtıyor.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve 3 sezon Çiçek Taksi'de yer alan Temizsoy, Ayşe karakteri ile tanındı ve gönüllere girmeyi başardı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale Eğitimi alan aynı zamanda da Youtube üzerinden videolar çeken Temizsoy, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Paramedik Bölümü mezunu olan ve ekranlara döneceğine dair sinyal vermeyen Belemir Temizsoy, yeni bir işe geçiş yaptı.

Güzellik uzmanı oldu

24 yaşında olan Belemir Temizsoy, Instagram'ın hikaye kısmından yeni işini paylaştı.

Güzel isim yaptığı paylaşıma, "Artık onaylı bir güzellik uzmanınız var. Bir tebriğinizi alırım." dedi. Güzellik uzmanı olarak yoluna devam eden oyuncuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Genç oyuncunun bazı hayranları ise sosyal medyadan, "Nasıl randevu alabiliriz?" tarzında sorular sordu.

Nikah masasına oturacak

Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Belemir Temizsoy'un kısa bir süre sonra nikah masasına oturması bekleniyor.

Evlilik teklifine dair detayları paylaştığı bir videoda anlatan Belemir Temizsoy konuşmasına, "Evlenme teklifi aldım. Biz yaklaşık 2,5 yıldır birlikteyiz Mert'le." sözleri ile başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alırken tanıştıklarını söyledi.

Temizsoy ayrıca Müjdat Gezen'e saygı ve sevgisinin sonsuz olduğunu, evlenmesinde bir parmağı olduğunu belirtti.