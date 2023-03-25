Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si nişanlandı! Kuğu gibi süzüldü, sosyal medyayı salladı: "Aliş'e ayıp oldu" Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy, nişanlandı. Güzel isim nişan kıyafeti için beyaz bir elbise tercih etti. Beyaz elbisesi ile kuğu gibi süzülen Temizsoy'un Hadise'ye olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Erler Film imzalı, 11 Haziran 2004 ile 9 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, herkesin sevdiği projeler arasında yerini aldı.

Fatih'te çekilen ve konusu ile herkesin ilgisini çeken dizinin kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer aldı.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimler, dizinin başrol oyuncuları oldu.

Romanların hayatını anlatan dizide yer alan Belemir Temizsoy, Ayşe karakteri ile karşımıza çıktı.

Cennet Mahallesi'nden sonra ekranlarda yer almayan güzel isim, yıllar sonra Alişan ve Çağla Şıkel'in programında karşımıza çıkmıştı.

Akabinde Youtube için çekimler yapan Belemir Temizsoy, şimdilerde düğün heyecanı yaşıyor.

Nişanlandı

1996 yılında dünyaya gelen Belemir Temizsoy, Cennet Mahallesi'nden önce Çiçek Taksi dizisinde yer aldı.

Ancak güzel ismin asıl tanınması Cennet Mahallesi sayesinde oldu. Bu diziden sonra eğitimine ağırlık veren Belemir, hemşirelik okudu.

Bir dönem işini de yapan güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çekmeye başladı.

Evlenme teklifi aldığı anları paylaşmıştı

Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan Belemir, nişanlandı. Güzel ismin beyaz elbiseli nişan fotoğrafı, hayranlarını mest etti.

Ünlü isim Youtube kanalından, "NASIL EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM? NE ZAMAN EVLENİYORUM?" isimli bir video yayınladı.

Belemir Temizsoy konuşmasına, "Evlenme teklifi aldım. Biz yaklaşık 2,5 yıldır birlikteyiz Mert'le." sözleri ile başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alırken tanıştıklarını söyledi.

Temizsoy ayrıca Müjdat Gezen'e saygı ve sevgisinin sonsuz olduğunu, evlenmesinde bir parmağı olduğunu belirtti. Güzel isim eğitim almasına rağmen, ekranlarda yer almıyor.