Petrol
99.78
-2.92%
Euro
16.07
0.17%
Dolar
14.74
-0.05%
Altın
927.25
0.41%
Borsa
2438
1.86%
Bitcoin
614.308
-3.11%
BTXN Coin
31.12
-0.89%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si güzelliğiyle Hadise'yi solladı! 'Sen ne olmuşsun ya...'

    Cennet Mahallesi dizisinin küçük Ayşe'si geçen zamanda güzeller güzeli bir genç kız oldu. Hadise'ye benzetilen Belemir Temizsoy için sosyal medya üzerinden birbirinden güzel yorumlar yapılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si güzelliğiyle Hadise'yi solladı! 'Sen ne olmuşsun ya...'

    Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    Çiçek Taksi'den sonra Cennet Mahallesi'ne geçen ve burada tanınan Belemir Temizsoy, Paramedik Bölümü'nden mezun oldu.

    Dizinin bitmesinin ardından ekranlarda yer almayan ve eğitimine önem veren güzel isim, Youtube hesabı açtı.

    Youtube hesabında Cennet Mahallesi dönemlerine atıf yapan ve dizinin çekildiği mahallelere giden Temizsoy, rol arkadaşı Seyit Karabulut ile çekim yapmayı ihmal etmedi.

    Youtube dışında da mesleğinde farklı bir yöne evrilen Belemir Temizsoy, güzellik alanında uzman olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

    Hayranları ile sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Belemir Temizsoy'un değişimi ise olay oldu.

    Mesleği dışında değişimi ile gündeme gelen genç isim, Hadise'ye benzetildi ve bu konu hakkında binlerce yorum aldı.

    Hadise'yi sollayan güzellik

    Belemir Temizsoy sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Tavrı ve tarzının değiştiği görülen Belemir Temizsoy, güzelliği ile hayranlarının dikkatini çekiyor.

    Birkaç ay içerisinde nikah masasına oturmaya hazırlanan genç isim, bazıları tarafından Hadise'ye benzetildi.

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #1

    "Hadise kadar güzel ve seksi" yorumlarını alan Belemir Temizsoy, doğallığının ön planda olduğu kareleri paylaşmayı tercih ediyor. Gülüşü ile fotoğraflarına ayrı bir güzellik katan oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #2

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #3

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #4

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #5

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #6

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #7

    Cennet Mahallesi nin Ayşe si güzelliğiyle Hadise yi solladı! Sen ne olmuşsun ya... #8


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Fransa'da aşırı sağcı adaya tepki: Utanç kaynağısın
    Dünya

    Fransa'da aşırı sağcı adaya tepki: Utanç kaynağısın

    Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
    3. Sayfa

    Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Görüş Bildir