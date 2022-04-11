Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si güzelliğiyle Hadise'yi solladı! 'Sen ne olmuşsun ya...'

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si güzelliğiyle Hadise'yi solladı! 'Sen ne olmuşsun ya...'

Cennet Mahallesi dizisinin küçük Ayşe'si geçen zamanda güzeller güzeli bir genç kız oldu. Hadise'ye benzetilen Belemir Temizsoy için sosyal medya üzerinden birbirinden güzel yorumlar yapılıyor.

Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çiçek Taksi'den sonra Cennet Mahallesi'ne geçen ve burada tanınan Belemir Temizsoy, Paramedik Bölümü'nden mezun oldu.

Dizinin bitmesinin ardından ekranlarda yer almayan ve eğitimine önem veren güzel isim, Youtube hesabı açtı.

Youtube hesabında Cennet Mahallesi dönemlerine atıf yapan ve dizinin çekildiği mahallelere giden Temizsoy, rol arkadaşı Seyit Karabulut ile çekim yapmayı ihmal etmedi.

Youtube dışında da mesleğinde farklı bir yöne evrilen Belemir Temizsoy, güzellik alanında uzman olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Hayranları ile sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve ekranlardan uzak bir yaşam süren Belemir Temizsoy'un değişimi ise olay oldu.

Mesleği dışında değişimi ile gündeme gelen genç isim, Hadise'ye benzetildi ve bu konu hakkında binlerce yorum aldı.

Hadise'yi sollayan güzellik

Belemir Temizsoy sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Tavrı ve tarzının değiştiği görülen Belemir Temizsoy, güzelliği ile hayranlarının dikkatini çekiyor.

Birkaç ay içerisinde nikah masasına oturmaya hazırlanan genç isim, bazıları tarafından Hadise'ye benzetildi.

"Hadise kadar güzel ve seksi" yorumlarını alan Belemir Temizsoy, doğallığının ön planda olduğu kareleri paylaşmayı tercih ediyor. Gülüşü ile fotoğraflarına ayrı bir güzellik katan oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.