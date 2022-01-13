Cennet Mahallesi'nin Helga'sıydı! Selin Altay son haliyle görenleri şok etti

Tekrarları bile keyifle izlenen Cennet Mahallesi dizisinde Ethem'in kızı Helga rolüne hayat veren Selin Altay, imaj değiştirdi. Sarı saçlarıyla akıllara kazınan Altay'ın son hali, görenleri şaşırttı.

2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şıkel ve Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam ediyor.

Cennet Mahallesi dizisinde Ethem'in kızı, Gudik Hasan'ın aşkı Helga karakterine hayat veren Selin Altay'ın son hali merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, Selin Altay'ın yıllar içindeki değişimini görünce hayrete düşürdü. Sarı saçlarıyla akıllara kazınan Altay, imaj değiştirip bambaşka biri oldu.

CENNET MAHALLESİ'NİN HELGA'SI SELİN ALTAY'IN SON HALİ

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği sempatik sarışın Helga rolüyle akıllara kazınan Selin Altay'ı koyu saçlarıyla görenler tanıyamadı.

Adeta bambaşka birine dönüşen 38 yaşındaki oyuncunun Instagram fotoğraflarına, "Sen Helga mısın?", "Abe Helga yıllar seni de harcamış" gibi yorumlar yapıldı.

"DİNİMİ DEĞİŞTİRME DÜŞÜNCEM HİÇ OLMADI"

23 Mayıs 1983 İzmir'de dünyaya gelen Selin Altay, Cennet Mahallesi'nin yanı sıra Beyaz Gelincik, Memleket Hikayeleri, Geniş Aile ve Türk Malı gibi projelerde boy gösterdi. Gazeteci Edmon Bekyan evlenen Selin Altay, Yunanistan'a gelin gitti.

Selin Altay, 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz. Eşim de Türkiye’'i çok seviyor." demişti.

Altay, açıklamasının devamında, ''Benim dinimi değiştirme düşüncem hiç olmadı. Dinimi asla değiştirmem. Zaten kimsenin bir şeyi değiştirmesine gerek yok. Herkes birbirini tanıdığı gibi sevip sayabilir. O Tuğçe Kazaz’ın kişisel tercihi. Ona söyleyecek bir şeyim yok.'' ifadelerini kullanmıştı.