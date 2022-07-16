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    Cennet Mahallesi'nin Pembe'sinden 19 yaş fotoğrafı...'Kuğu gibisin'

    Bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.
    • 16.07.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 10:08
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    Cennet Mahallesi'nin Pembe'sinden 19 yaş fotoğrafı...'Kuğu gibisin'

    2014 yılında yayınlanan ve 119 bölüm süren Cennet Mahallesi, herkesin kahkahalara boğularak izlediği dizilerden biriydi.

    Efsane dizinin başrollerinde Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimler yer aldı.

    Dizinin başrolünde yer alan bu isimler dışında da kadroda yer alan bazı oyuncular, performansları ile göz doldurdu.

    Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal, Cennet Mahallesi'ndeki 'Pembe' karakterini canlandırdı.

    Baykal, dizideki karakteriyle Pembe, kızı Sultan'ın sevgilisi Ferhat ile evlenme isteğine karşı çıkmasıyla biliniyordu.

    Uzun süredir dizilerde görünmeyen usta oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

    67 yaşındaki efsane oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

    Melek Baykal gönderis,ne şu notu düştü:

    "Bu arada #tbt yi de atlamayalım Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samimle dans ediyoruz"

    Cennet Mahallesi nin Pembe sinden 19 yaş fotoğrafı... Kuğu gibisin #1

    Cennet Mahallesi nin Pembe sinden 19 yaş fotoğrafı... Kuğu gibisin #2

    Cennet Mahallesi nin Pembe sinden 19 yaş fotoğrafı... Kuğu gibisin #3Cennet Mahallesi nin Pembe sinden 19 yaş fotoğrafı... Kuğu gibisin #4


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