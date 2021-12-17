Cennet Mahallesi'nin sahtekar Rıza'sıydı! Yıllar onu öyle bir değiştirdi ki...

Cennet Mahallesi'nin sahtekar Rıza'sıydı! Yıllar onu öyle bir değiştirdi ki...

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Rıza karakterine hayat veren Levent Tülek, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Şimdilerde sakin bir yaşam süren Tülek, değişimiyle gündem oldu.

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi, efsane dizilerin arasına adını yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Zeki Alasya, Melek baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı dizi, yıllar sonra tekrarlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Her anıyla seyircisini gülme krizine sokan ve kadrosuyla beğeni toplayan dizide Levent Tülek, Rıza karakterine hayat veriyordu.

Sahtekar Rıza olarak anılan ve mahalledekilerin menajerliğini yapan karakter, herkes tarafından çok sevildi.

Rolünün altından başarıyla kalkan ve karakteri seyirciye geçiren Levent Tülek, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Birçok projede yer alan Tülek, yıllar içinde yaşadığı değişimle ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

LEVENT TÜLEK'İN SON HALİ

Ekranlarda yer almayan Levent Tülek, tiyatro sahnelerini bırakmadı. Tiyatro yapan ve unutulmayan karakterler arasına adını yazdıran Tülek, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Aynı zamanda bir kitap çıkaran Tülek'in yıllar içinde bir hayli yaşlandığı görüldü. Cennet Mahallesi hayranları Rıza'nın son halini görünce, şaşkınlığını gizleyemedi.