Cennet Mahallesi'nin Sultan'ı minicik atletiyle görenin gözlerini kamaştırdı! 'Nevrimiz döndü be..'

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Sultan karakteri sayesinde akıllara kazınan Çağla Şıkel, sıcak havanın tadını çıkardı. Çocukları ile voleybol oynayan güzel isim, tarzıyla dikkatleri çekti.

2 Ocak 1979 yılında dünyaya gelen Çağla Şıkel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu ve bale eğitimi aldı.

Baleyi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren güzel isim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimini tamamladı.

1997 yılında Mıss Turkey birincisi olarak şov dünyasına adım atan Çağla Şıkel, 10 Ağustos 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi.

Bu evlilikten önce yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Sultan karakteri sayesinde tanınan Şıkel, 12 Ocak 2015 yılında ise büyük bir aşkla evlendiği Altuğ'dan boşandı.

Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuk dünyaya getiren Çağla Şıkel, boşandıktan sonra uzun bir süre kimseyi hayatına almadı.

Çocuklarıyla zaman geçiren ve gündüz programı sunan Şıkel, son zamanlarda ise Youtube üzerinden videolar yayınlamaya başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her iş ile beğenilen Şıkel, spor tarzı ve güzel fiziği ile birkaç aydır haberlere konu oluyor.

Çağla Şıkel'den fizik şov

İki çocuk annesi Şıkel'in kusursuz fiziği dillere destan oldu. Güzelliği ve kendisine iyi bakması ile bilinen Çağla Şıkel, hafta sonunu ise oğulları ile geçirdi.

Kuzey ve Uzay'ı alarak açık alana keyif yapmaya giden Şıkel, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Çocuklarıyla voleybol oynayan ve spor tarzı ile dikkati çeken mankenin yine kusursuz fiziği göz önündeydi. Hayranlarından yorum üstüne yorum alan Şıkel için, "Nevrimiz döndü" denildi.