'Cennetten mi düştün' O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğini konuşturdu!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın tatil paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, birçok ünlü isme sahne oldu.

Sunuculuk kariyerini O Ses Türkiye ile zirveye taşıyan Saadet Özsırkıntı da kısa sürede milyonların sevdiği ekran yüzlerinden olmayı başardı.

1990 yılında dünyaya gelen, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim alan Özsırkıntı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tatil pozları

Aslen Adanalı olan sunucu, güzelliği ve fiziği ile sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yaz tatilinin keyfini çıkaran Saadet Özsırkıntı, bronz teni ve mini elbisesiyle poz verdi.

Güzel sunucuya "Cennetten mi düştün", "Bebek gibisin", "Güzeller güzeli" tarzında yorumlar geldi.