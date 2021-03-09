Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli? Ceren Hindistan biyografisi..

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ceren Hindistan, magazin gündeminden düşmüyor. Anne olmak için bazı şartlarının olduğunu belirten Hindistan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ceren Hindistan kimdir?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 32 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan, kızı Arya Rima ve adını sır gibi sakladığı sevgilisi ile tatil yapmak için 4 Şubat’ta Maldivler’e gitmişti.

Yeniden silikon taktırdığını açıklayan Hindistan, doğum yapmak için bazı şartlarının olduğunu belirtti.

Hindistan sözlerini, "Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorlum çektim. İki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" şeklinde noktaladı.

Bunun üzerine sosyal medyada gündem olan Ceren Hindistan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Peki, Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli? İşte, Ceren Hindistan biyografisi..

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

27 Şubat 1989'da Ankara'da doğan Ceren Hindistan, Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur.

2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan güzel oyuncu, birçok film ve dizide yer almıştır.

Ceren Hindistan, 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la imam nikahı kıymıştır. İkilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan, Ocak 2016'da sevgilisi Ümit Aslan'dan ayrılmıştır.

CEREN HİNDİSTAN FİLM VE DİZİLERİ