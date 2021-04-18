Ceren Taşçı kimdir? Menajerimi Ara konuğu Ceren Taşçı hakkında bilgiler..

No:309 dizisiyle tanınmaya başlayan Ceren Taşçı, Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Ceren Taşçı kimdir?

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve her hafta bir oyuncuyu konuk eden Menajerimi Ara dizisine bu hafta Erkenci Kuş'un Ayhan'ı Ceren Taşçı konuk oluyor.

'No: 309', ‘Aslan Ailem’ ve ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerle adını duyuran Ceren Taşçı, dizinin yeni bölümünde sektörün adaletsizliğine bir kez daha tanık oluyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Ceren Taşçı'nın hayatı hakkında bilgi almak için 'Ceren Taşcı kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Ceren Taşçı kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Ceren Taşçı hakkında bilgiler..

CEREN TAŞÇI KİMDİR?

15 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da doğan Ceren Taşçı, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2015 yılında TV 8 ekranlarında yayımlanan ve kadrosunda Ömür Arpacı, Derya Karadaş, Bartu Küçükçağlayan, Murat Akkoyunlu, Ünal Yeter, Seda Fettahoğlu, Tuğba Çom, Haki Biçici, İmer Özgün, Öznur Serçeler gibi isimlerin yer aldığı ''Komedi Türkiye'' programında yer almıştır.

2016 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan ''No: 309'' adlı yaz dizisinde Filiz Sarıhan karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra 2017 yılında ''Aslan Ailem'' dizisinde Burcu Özberk, Akın Akınözü, Bora Akkaş, Zerrin Sümer, Ferdi Sancar ile birlikte rol alan Ceren Taşçı, son olarak ''Erkenci Kuş'' dizisinde Ayhan karakterine hayat vermiştir.

Ceren Taşçı, 1.60 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.