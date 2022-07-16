Cesaretini konuşturdu! Serel Yereli iç çamaşırıyla sere serpe uzanınca... Yorumlar coştu!

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram'daki pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yereli'nin her karesine ise beğeni ve yorum yağıyor.

19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı.

Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazandı.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı dizisinde Alara'ya hayat veren Yereli, bu sayede ünlenmeye başladı.

Bu dizinin sona ermesinin ardından soluğu Londra'da alan oyuncu, Nişantaşı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Yereli, "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım.” dedi.

Bu açıklaması ile sevenlerini üzen Serel Yereli, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geliyor.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen güzel isim, cesur kareleri ile yorum rekoru kırıyor.

Serel'den yeni poz

Dekolteli pozlarıyla çokça gündem olan Serel Yereli, çimlere uzandığı karesiyle yine herkesi şaşırttı.

İç çamaşırıyla çimlere uzanan Yereli, kusursuz fiziğini bir kez daha sergiledi.

Çimlere sere serpe uzanan oyuncu için, binlerce yorum ve beğeni aldı. Yereli'ye, "Bu neee!!", "Çok güzelsin" , "Kaymak gibisin" , "Fiziğin olay" tarzında iltifatlar geldi.

Güzel gözleri ve sarı saçları ile dikkati çeken Serel Yereli, şu sıralar Aleyna Tilki ile sık sık bir araya geliyor.

İkilinin paylaştığı pozlar ise sosyal medyanın dikkatini çeken bir diğer detaylar arasında yer alıyor.